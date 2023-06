Nog meer plannen voor treinen tussen Amsterdam en Parijs, met stops in België

Qbuzz mikt op januari 2027 voor de opstart van de verbinding Amsterdam-Parijs, zo staat in de aanvraag die werd ingediend bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). In de aanvraag is er sprake van zeven ritten in beide richtingen per dag, met onderweg stops in Schiphol, Rotterdam en in België in Antwerpen en Brussel. Qbuzz zou op de verbinding de hogesnelheidstrein Frecciarossa 1000 inzetten.