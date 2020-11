Nog elke dag kopen acht Belgen ‘una casa’: corona kan droom van eigen huis in Spanje niet breken

De coronacrisis doet ons goed nadenken over onze levenskwaliteit en het belang van een goede band met familie en vrienden. Het gevolg: de ongeziene rush op een eigen tweede verblijf aan de kust of in de Ardennen. Maar ook onze buitenlandse droom is springlevend gebleven, zo blijkt uit de nieuwe statistieken van de Spaanse registratiekantoren. Zelfs in dit onwezenlijke jaar 2020 kochten al 2.283 Belgen een Spaans verblijf. Dat zijn er gemiddeld acht per dag. Geen buitenlander is zo verzot op een eigen casa als de Belg. Niemand geeft er ook zoveel aan uit - 5 tot 10 procent meer dan andere buitenlanders.