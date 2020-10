Nog amper groene regio’s voor Belgen die op reis willen: je vindt ze alleen nog in deze vijf landen KVDS

01 oktober 2020

18u49 9 Reizen Buitenlandse Zaken heeft haar reisadviezen opnieuw aangepast en er blijken nog amper groene gebieden te zijn waar je zonder beperkingen heen kan door het coronavirus. Je vindt ze nog maar in vijf landen, de rest van Europa kleurt oranje en rood.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken veranderde afgelopen vrijdag de regels voor haar reisadviezen. De belangrijkste wijziging was dat code rood niet langer staat voor een reisverbod, maar voor een advies dat reizen naar een bepaald land of gebied ten zeerste afraadt.

Waakzaamheid

Voor bestemmingen die donkeroranje kleuren, adviseert de overheid een verhoogde waakzaamheid. Lichtoranje wijst erop dat de bestemmingen bepaalde voorwaarden opleggen voor reizigers vanuit ons land, zoals een coronatest of een periode van quarantaine bij aankomst.





Naar groene bestemmingen kan je zonder beperkingen op reis, maar ook daar moeten wel de afstands- en hygiëneregels gevolgd worden om een besmetting te vermijden. Bij terugkeer in ons land hoef je evenwel geen coronatest of quarantaine te ondergaan. Er blijken op de kaart nog maar enkele van die relatief veilige gebieden over te zijn: in Zweden, Italië, Polen, Kroatië en Bulgarije.

In Zweden gaat het om de centrale regio Midden-Norrland, in Italië om het centraal gelegen Marken en Calabrië in de voet van de laars, in Kroatië om de noordelijke provincies Istrië en Varazdin, in Bulgarije om de noordelijke regio’s Severozapaden/Noord-West en Severen tsentralen/Noord-Centraal en in Polen om de provincies West-Pommeren, Lubusz, Neder-Silezië en Silezië.

Naast IJsland, Finland, Oostenrijk en grote delen van Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk en Spanje, zijn de rode gebieden vooral in Oost-Europa te vinden. Een volledig overzicht vind je op de site van Buitenlandse Zaken.

Wie met het vliegtuig of de boot terugkomt naar België, moet wel nog altijd verplicht het Passenger Lacator Form invullen. Dat is niet het geval voor wie een ander transportmiddel gebruikt en minder dan 48 uur in het buitenland verbleef.

