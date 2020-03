Nog 30.000 Belgen vast in het buitenland.

23 maart 2020

13u42 12 Reizen Reizen is in deze coronatijden sowieso géén goed idee. Wereldwijd nemen steeds meer landen quarantainemaatregelen en worden grenzen gesloten, waardoor ook een normale terugkeer voor wie in het buitenland verblijft almaar minder kan worden gegarandeerd. Vandaag zitten nog zo’n 30.000 Belgen vast in het buitenland. Wat te doen als je in Zuid-Amerika of Azië bent gestrand?

Wie zich op dit ogenblik nog in het buitenland bevindt, wordt aangeraden de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Wie er wil vertrekken, neemt in de eerste plaats contact op met zijn touroperator, reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij, zo luidt het advies van Buitenlandse Zaken

Heel wat ‘ticket only’-reizigers nog niet terug

Touroperator TUI repatrieerde, net als haar collega-reisorganisatoren, de voorbije week al vele klanten die via een pakketreis in het buitenland verbleven. Daartoe zijn ze ook wettelijk verplicht. “Afgelopen weekend hebben we de laatste pakketreizigers teruggevlogen”, zegt woordvoerder Piet Demeyere.

Maar nog heel wat reizigers die via TUI Fly enkel een vliegticket kochten, bevinden zich wél nog in het buitenland. “Spijtig voor die ‘ticket only’-klanten die willen terugkeren, maar voor hen kunnen we niks meer doen - gewoonweg omdat wij net als Brussels Airlines, Ryanair en alle andere geen vluchten meer mógen uitvoeren”, zegt Demeyere. “Over hoeveel klanten het gaat? Geen enkel idee: ook wij hebben er in deze chaotische situatie geen zicht op hoeveel onder hen nog hals over kop op een of andere terugvlucht konden stappen.”

Gestrand in het buitenland, wat dan?

Volgens Buitenlandse Zaken zitten, gebaseerd op het aantal gedupeerden dat zich bij hen registreerde, vandaag nog een kleine 30.000 landgenoten vast in het buitenland. “Maar mogelijk registreerde niet iedereen zich, en ligt het werkelijke aantal nog hoger”, meent woordvoerder Arnaud Gaspart.

Voor landen waar de grenzen effectief gesloten zijn of waar commerciële vluchten geen soelaas meer bieden, stelt Buitenlandse Zaken onder meer via de lokale ambassades en consulaten alles in het werk om ‘ad hoc-oplossingen’ te vinden. “De situatie varieert sterk van land tot land, maar we beseffen dat de mogelijkheden om met een commerciële vlucht terug te keren met de dag kleiner worden. Daarom wordt bekeken of er in Europees verband meer repatriëringsvluchten kunnen worden georganiseerd. Vorige week keerden op die manier al ruim honderd Belgen terug vanuit Buenos Aires.” Ons land vloog het voorbije weekend ook 223 EU-burgers terug vanuit Tunesië.

Ondertussen raadt Buitenlandse Zaken landgenoten in het buitenland voorlopig aan gewoon te blijven waar ze zijn. “Dat is beter dan bijvoorbeeld drie dagen in een bus of op een luchthaven te gaan zitten. Handige tips van Belgische locals worden gedeeld op de Facebookpagina ‘#BelgenVoorElkaar’.”

Callcenter Buitenlandse Zaken

Om Belgen in het buitenland bij te staan, werd een callcenter geopend dat dagelijks 24 op 24 uur beschikbaar is op het nummer 0032-2-501 40 00. Vragen kunnen ook worden gesteld via de officiële Facebookpagina ‘Belgium Diplomatie’.

Belgen die zich nog in het buitenland bevinden, wordt gevraagd zich eveneens te registreren op de website www.travellersonline.diplomatie.be. Dit laat de consulaire diensten toe om rechtstreeks contact met hen op te nemen en hen op de beste manier te informeren.

