Nieuwe zomerreeks vanaf morgen: in Venetië nu al even druk als voor corona, in Brugge bijna

De zomervakantie is begonnen en dat betekent dat de populaire toeristische hotspots weer overspoeld worden na twee relatief rustige coronajaren. In Venetië was het de voorbije weken al even druk als in dezelfde periode in 2019, in Brugge klokken ze voor januari-mei af op 88%. Het massatoerisme komt veel sneller opnieuw op gang dan verwacht, zeggen experts. En dat klinkt beter dan het in werkelijkheid is.

Het is weer druk in Leuven: u kent dat liedje van Noordkaap. Op TW Classic, vorige zaterdag, zongen 20.000 mensen het mee in een nokvolle tent. Wie dezer dagen wel eens door de studentenstad struint, weet dat het refrein ook strookt met de waarheid. Maar nog drukker is het in Venetië, Dubrovnik, Brugge, Barcelona, Amsterdam en Praag, zes plekken die we de voorbije weken bezochten omdat ze voor de coronacrisis kampten met overtoerisme. Bij momenten dreigden ze versmacht te worden door de tsunami van bezoekers. Tijdens de lockdowns konden deze steden opnieuw op adem komen en konden de inwoners over een leeg San Marco slenteren of over een verlaten Karelsbrug wandelen. Maar dat is nu voorbij: de toeristen zijn terug.

Volledig scherm Professor Jan van der Borg woont en werkt in Venetië: "Als er niet ingegrepen wordt tegen het overtoerisme is deze stad tegen 2030 piepedood." © Joel Hoylaerts / Photonews

En hoe. Terwijl Dubrovnik in de eerste vijf maanden van dit jaar nog maar aan 65% van het aantal bezoekers van voor de coronacrisis zat, zitten ze in Brugge al aan 88% van de cijfers van 2019. “Mei 2022 was zelfs al even goed als mei 2019, het herstel is zo goed als compleet”, aldus Brugs toerismemanager Dieter Dewulf.

Quote Ik ging ervan uit dat we post-co­vid enkele jaren lokaler en voorzichti­ger zouden reizen, maar dat is niet zo: het massatoe­ris­me is veel sneller dan verwacht helemaal terug Jan van der Borg (KU Leuven), Econoom en hoogleraar toerismemanagement

In Amsterdam zagen we opnieuw dichte drommen toeristen op het Damrak en op de Wallen, de Ramblas in Barcelona waren weer als vanouds een jungle van rolkoffers en selfiesticks. Massale drukte kortom, die experts niet hadden zien aankomen. “Tijdens de coronacrisis ging ik ervan uit dat het vrijetijdstoerisme post-covid een hapering van enkele jaren zou ondervinden”, zegt professor Jan van der Borg (KU Leuven). “Dat we toch een tijdje lokaler, voorzichtiger en landelijker zouden reizen. Maar vandaag zien we dat dit niet zo is.”

Amper Aziaten, geen Russen

Jan van der Borg, econoom en hoogleraar toerismemanagement, woont en werkt al jaren in Venetië. Die stad is hét symbool van het overtoerisme, de pandemie heeft daar weinig aan veranderd. “Het is hier tegenwoordig weer even druk als voor corona”, zegt de prof. “En dan moet je weten dat er door coronarestricties en de oorlog in Oekraïne nog maar weinig Amerikanen reizen, amper Aziaten én helemaal geen Russen. In 2019 ontving Venetië 30 miljoen toeristen, als er niets gedaan wordt - en voorlopig is dat het geval - zullen er dat in 2030 60 miljoen zijn. Dan is de stad piepedood.”

Overtoerisme door de bril van een primatoloog: “Waar het ene dier aandacht aan besteedt, daar krijgt het andere ook zin in” Volledig scherm Frans de Waal is 's werelds meest vooraanstaande primatoloog. © Merlijn Doomernik “Er zijn natuurlijk de brochures van reisorganisaties die ons massaal naar dezelfde bestemmingen stuwen, maar het massatoerisme heeft ook een biologische component”, zegt ‘s werelds meest vooraanstaande primatoloog Frans de Waal. “Het gaat om een overdracht van voorkeuren: waar jij zin in hebt, daar krijg ik ook zin in. Als je in een supermarkt iemand een meloen ziet vastnemen, ga je de neiging krijgen om ook eentje in je kar te leggen. Dat het niet alleen bij zoogdieren zo werkt, bewijst een experiment met guppies: je plaatst twee mannetjes in aparte containers in het aquarium. Dan laat je een vrouwtje los die naar één van de twee containers zwemt en duidelijk haar voorkeur te kennen geeft. In een naburig aquarium laat je andere vrouwtjes toekijken. Als je hen later in het eerste aquarium loslaat zal de meerderheid naar precies hetzelfde mannetje zwemmen. Zelfs als het daar onaangenaam druk wordt.” (DB)

