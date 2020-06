Nieuwe wandelroute in Italië zal alle nationale parken met elkaar verbinden kv

08 juni 2020

17u54

Bron: TimeOut, Lonely Planet 0 Reizen Nu het alweer volop zomert en we na enkele maanden isolement weer uit ons kot mogen komen, laaien de reiskriebels weer op. Italië, dat sinds vorige week opnieuw toeristen toelaat, heeft bekendgemaakt dat het werkt aan een nieuwe manier om het land te verkennen. Het Sentiero dei Parchi (letterlijk vertaald: Pad van de Parken) moet alle nationale parken van het land met elkaar verbinden.

Het nieuwe wandelpad zal de 25 nationale parken van Italië doorkruisen en aan elkaar linken, inclusief de parken op de eilanden Sicilië en Sardinië. Het Sentiero dei Parchi zal voornamelijk gebaseerd worden op het Sentiero Italia, een wandelpad van 6.166 kilometer lang dat momenteel al door 18 van de 25 nationale parken loopt. Het nieuwe pad zal het Sentiero Italia uitbreiden en alle nationale parken omvatten, alsook beschermde natuurgebieden en UNESCO-werelderfgoedsites.

De Italiaanse nationale parken zijn erg gevarieerd: van besneeuwde bergtoppen en vulkanen, tot glooiende heuvels en een prachtige kustlijn, waaronder wereldberoemde plekjes zoals de Cinque Terre: vijf pittoreske, historische dorpjes aan de noordwestkust van het land.



“Nationale parken zijn een schat van de natuur: we moeten hun bescherming garanderen, maar ook hun bruikbaarheid”, zegt de Italiaanse milieuminister Sergio Costa over de plannen.

Wanneer de 7.000 kilometer lange wandelroute klaar zal zijn, is nog niet duidelijk, maar wat we wel weten is dat er tussen nu en 2033 maar liefst 35 miljoen euro zal geïnvesteerd worden in “het onderhoud en de versteviging van wandelnetwerken in beschermde gebieden”, zo zegt de Club Alpino Italiano, de oudste en grootste nationale alpinistenvereniging van het land.

Wandelaars die zich aan de route wagen, krijgen erkenning voor hun inzet. “Voor alle reizigers langs het Sentiero dei Parchi zullen we ook een ‘paspoort’ creëren, een symbolische erkenning voor wandelaars die het territorium van elk park doorkruisen en we belonen diegenen die erin slagen om in alle 25 parken te stoppen”, zegt Costa.

Italië stelde vorige week de grenzen open. De Belgische overheid laat ons toe om vanaf 15 juni weer vrij te reizen binnen de Europese Unie.