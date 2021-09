Nieuwe vliegverbinding tussen Zaventem en Zuid-Tirol

Zaventem Agressieve passagier weigert mondmasker te dragen en bedreigt stewardess: “Ik zal met enkele vrienden en wat kalasjnik­ovs wel eens langskomen”

8 september Een man die het bijzonder bont had gemaakt op een vlucht van Brussels Airlines is veroordeeld tot 6 maanden cel. Niet alleen had de man de hele vlucht lang geweigerd zijn mondmasker te dragen, hij had het boordpersoneel ook bekogeld en bedreigd. “Ik had vliegangst en herinner me niets meer. Normaal gezien ben ik nooit agressief”, klonk het bij de behandeling van het dossier nog tegen de rechter.