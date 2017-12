Nieuwe reistrend: voor een week naar andere kant van de wereld Vooral dertigers kiezen voor korte, maar hevige vakanties Mark Uyttenhove

14u14 1 Thinkstock . Reizen Steeds meer Belgen kiezen voor een weekje vakantie aan de andere kant van de wereld, ook al zijn ze hiervoor ruim twee dagen onderweg en komen ze terug met een joekel van een jetlag. "Vooral dertigers kiezen voor deze formule", zeggen experts. "Zij willen niet wachten om hun droomreis te maken en profiteren bovendien van de goedkope vliegtuigtickets."

Een voorbeeldje: een vlucht naar Bali vanuit ons land duurt zo'n 22 uur, twee of drie tussenstops inbegrepen. Bovendien is het bij aankomst op het Indonesische eiland ook nog eens 8 uur later. Gevolg: je verliest al gauw twee dagen en twee nachten die je zou kunnen besteden aan zon, zee en strand. Wie dus slechts één weekje Bali heeft geboekt, is met moeite nog amper vijf dagen ter plaatse en kampt dagen na de thuiskomst nog steeds met jetlag. Toch lijkt dit voor steeds meer reislustige Belgen geen bezwaar.

