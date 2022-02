Nieuwe reisregels maken komaf met kleurcodes

Reizen Le Mans, de Franse stad die meer is dan autosport alleen: 5 redenen waarom je deze stad en zijn omgeving zéker eens verkend moet hebben

Le Mans: dat is de natte droom van elke autoliefhebber. Of voor de vakantieliefhebber de ideale tussenstop richting Bretagne of Bordeaux. Maar de Franse stad heeft wel méér te bieden dan 24 uur vertier. Denk aan een historische binnenstad, wijn- en natuurdomeinen, moderne hotels en toprestaurants en... een stukje 3de eeuws erfgoed. Vijf redenen waarom een bezoek altijd een goed idee is. Ontdek je mee?

8 februari