Nieuwe reisadviezen van kracht: Frankrijk, Spanje en Italië kleuren groener, Cyprus niet langer rood

Buitenlandse Zaken versoepelt haar reisadviezen. Er is goed nieuws voor wie nog een trip plant naar enkele van de populairste bestemmingen. Zo kleuren Spanje, Italië en Frankrijk steeds groener, Cyprus krijgt in plaats van een rode, een oranje kleurcode.

De lijst met kleurcodes van onze overheid wordt elke vrijdag bijgewerkt en is geldig vanaf zaterdag. Ze is gebaseerd op de gegevens en criteria die elke donderdag door de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) worden meegedeeld. De recentste update van het ECDC kwam er gisteren.

In Frankrijk zien we dat zowel het noordwesten als het zuidwesten nu groen kleurt. De regio Provence-Alpes-Côte d’Azur - met steden als Marseille, Cannes en Nice - gaat van rood naar oranje. Nergens is er nu nog rood te bespeuren in het land: alle Franse regio’s zijn nu oranje of groen.

In Spanje is onder meer Valencia van oranje naar groen gegaan en ook de Canarische Eilanden volgen die trend. Ongeveer de helft van het land is nu groen ingekleurd. Alleen in het centrum en het noorden zie je nog rood. Het zuiden maar ook Catalonië en de Balearen blijven oranje.

De hiel van de laars in Italië is nu ook groen, net als de centrale regio Umbrië. Alleen Basilicata in het uiterste zuiden is nog rood gekleurd. Het vakantie-eiland Kreta in Griekenland is niet meer rood maar oranje, voor het eerst sinds begin juli. Ook dat is goed nieuws voor wie nog op zoek wil naar de zon.

In Nederland kleurt Friesland niet langer rood maar oranje. Dat was de laatste provincie die nog een rode kleur had. Nederland kleurt nu volledig oranje.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.