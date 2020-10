Nieuwe reisadviezen: Tenerife op rood en nog amper groene zones RL

07 oktober 2020

18u09

Bron: Belga 12 UPDATE Buitenlandse Zaken heeft woensdag opnieuw een aanpassing van de reisadviezen aangekondigd. Opvallend daarbij is dat nog meer gebieden rood kleuren. Dit betekent dat de Belgische autoriteiten reizen naar deze regio's ten zeerste afraden en dat een Covid-test en quarantaine verplicht zijn bij terugkeer in ons land. De adviezen gaan in vanaf vrijdagmiddag 16 uur.

Zo krijgt het Spaanse eiland Tenerife, dat tot nu toe oranje kleurde, nu code rood. Ook Nederland kleurt zo goed als helemaal rood, nu ook Friesland, Drenthe en Overijssel die code krijgen. Alleen de provincie Zeeland kleurt nog oranje.

In Frankrijk schipperen de departementen tussen rood en oranje. Een gelijkaardige situatie is te zien in het Verenigd Koninkrijk, met een palet van rood en oranje.

Een oranje kleurcode houdt in dat reizen mogelijk is, maar de Belgische autoriteiten een verhoogde waakzaamheid adviseren. Mogelijk moet de reiziger in quarantaine in het land van bestemming, maar een Covid-test en een zelfisolatie zijn niet verplicht bij terugkeer in België.

Polen kleurt oranje, maar Gdansk krijgt kleurcode rood. In Zwitserland worden Genève en Basel oranje. In Portugal krijgen het noorden en de Algarve code rood. Slovakije kleurt helemaal oranje. En ook in Hongarije en Ierland zijn er zones die rood worden.

De enige zones die nog op groen staan, zijn Calabrië in het zuiden van Italië, de regio's Istrië en Varazdin in Kroatië en Severozapaden in het noordwesten van Bulgarije. Maar zelfs als je naar deze groene bestemmingen afreist, moeten wel de afstands- en hygiëneregels gevolgd worden om een besmetting te vermijden. Bij terugkeer in ons land hoef je evenwel geen coronatest of quarantaine te ondergaan

Alle reisadviezen

De adviezen voor deze en alle andere regio's zijn terug te vinden via diplomatie.belgium.be. De kaart op de website van FOD Buitenlandse Zaken geeft de kleur van het reisadvies naar een land weer. Door te klikken op een regio verschijnen de voorwaarden die van toepassing zijn bij de terugkeer in België.

Wie met het vliegtuig of de boot terugkomt, moet wel nog altijd verplicht het Passenger Locator Form invullen. Dat is niet het geval voor wie een ander transportmiddel gebruikt en minder dan 48 uur in het buitenland verbleef.

