Nieuwe reisadviezen: nu kleuren ook Griekenland, Italië en Letland volledig rood

In Duitsland kleuren nu ook Brandenburg, Hannover, Hessen, Thüringen en Leipzig rood. In Denemarken is de regio Zealand rood geworden, in Spanje het toeristische Alicante, maar ook Castéllon, de autonome regio Valencia en Lugo in Galicië. Voor Frankrijk is er La Réunion bijgekomen en in Italië de regio Calabrië in het zuiden. Voor de Baltische staat Letland is het hele grondgebied nu rood verklaard.