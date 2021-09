Nieuwe reisadviezen: Canarische Eilanden van rood naar oranje, Kroatië nu volledig rood

Buitenlandse Zaken heeft haar reisadviezen opnieuw aangepast en er is zowel goed als slecht nieuws voor landgenoten die nog met vakantie willen. Het goede nieuws komt van de Canarische Eilanden en uit het noordwesten van Frankrijk, die van rood naar oranje gaan. Het slechte nieuws uit Kroatië, dat nu volledig rood kleurt. Er resten in Europa nog maar drie groene landen.

De lijst met kleurcodes van onze overheid wordt elke vrijdag bijgewerkt en is geldig vanaf zaterdag. Ze is gebaseerd op de gegevens en criteria die elke donderdag door de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) worden meegedeeld. De recentste update van het ECDC kwam er eergisteren.

De grootste verandering zien we in Kroatië. Daar kleuren de toeristische Adriatische kust, de hoofdstad Zagreb en Noord-Kroatië nu niet langer oranje maar ROOD. In Noorwegen is het zelfde te zien in de centrale provincie Trøndelag. Ook die krijgt nu een rode kleurcode.

Beter is het gesteld in Frankrijk. Dat was vorige week nog helemaal rood, maar in het noordwesten kleuren nu enkele regio’s weer ORANJE: Centre - Val de Loire, Basse-Normandie, Haute-Normandie en Pays de la Loire.

Volledig scherm Het Château de Chambord ligt opnieuw in een oranje zone. © photo_news

In Zweden geldt hetzelfde voor Stockholm en de provincies Oost-Midden-Zweden, Småland en de eilanden, Zuid-Zweden, West-Zweden, Noord-Midden-Zweden en Opper-Norrland. Ook die gaan van rood naar oranje.

In Italië is dezelfde tendens te zien in de provincie Lazio, Vaticaanstad en de dwergstaat San Marino. Valle d’Aosta in het uiterste noordwesten van het land gaat zelfs van oranje naar groen.

Ook goed nieuws is er voor Portugal en Spanje. Het bij toeristen populaire eiland Madeira is niet langer rood maar oranje en de Azoren kleuren niet meer oranje maar groen. De toeristische Canarische Eilanden met Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Palma en Fuerteventura gaan van rood naar oranje.

In Roemenië is het omgekeerde te zien. De vorige week nog groene regio’s Noordoosten, Zuidoosten, Sud Muntenia en Sud-Vest Oltenia zijn nu oranje.

Volledig scherm © AFP

Waar er vorige week nog vijf volledig GROENE LANDEN waren, zijn dat er nu nog maar drie. Je vindt ze allemaal in het oosten van Europa: Polen, Tsjechië en Letland. In Hongarije gaat de hoofdstad Boedapest van groen naar oranje en dat is ook het geval voor de regio's Bratislava en Oost-Slovakije in Slovakije. Die twee landen verdwijnen deze week dus uit de groene lijst.

Reisregels

In landen of regio’s met een rode kleurcode loop je een hoog risico op besmetting, een oranje kleurcode wijst op een matig risico en een groene op een laag risico. Dat heeft een weerslag op wat je moet doen als je naar een bepaald gebied reist en daarna terugkeert naar België (Passenger Locator Form).

Wie uit een rode zone van de Europese Unie terugkeert en geen vaccinatie- of herstelcertificaat heeft, moet zich laten testen. Dat kan in het land van verblijf en dan mag de PCR-test bij terugkeer naar België maximaal 72 uur oud zijn. Wie zonder testresultaat terugkeert, mag zich ook in België laten testen op dag 1 of 2 nadat je thuiskomt van je reis. Is je test negatief ? Dan mag je uit quarantaine. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen test te doen.

Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je ten minste twee weken volledig gevaccineerd bent. Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van Covid-19. Je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 180 dagen en je quarantaine is voorbij.

Wie uit een groene of oranje zone komt, hoeft zich niet te laten testen en hoeft niet in quarantaine.

De volledige lijst met groene, oranje en rode zones vind je op info-coronavirus.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.