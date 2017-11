Nieuwe luchtvaartmaatschappij Powdair schrapt skivluchten vanuit Antwerpen door financiële perikelen KVE

20u26

Bron: Belga 0 thinkstock Reizen De nieuwe luchtvaartmaatschappij Powdair zit in financiële problemen en schrapt daardoor voorlopig een aantal vluchten. Het Zwitsers-Ierse bedrijf gaat intussen breed op zoek naar geld.

Powdair wou op 14 december van start gaan met vluchten tussen Antwerpen en het Zwitserse Sion. Vanaf 11 december waren ook vluchten vanaf London City gepland. Maar de maatschappij liet vandaag weten dat "op het laatste moment de belangrijkste investeerder zich heeft teruggetrokken om persoonlijke redenen".



Het bedrijf hoopt nu tegen 1 december 1 miljoen pond op te halen. Tegen de winter moet aanvullend nog eens 2 miljoen pond (in totaal zo'n 3,4 miljoen euro) worden gezocht. De maatschappij richt haar vraag naar het brede publiek, waarbij het "om hulp vraagt om het project in leven te houden".

Intussen zijn een aantal vluchten geschrapt, die van 11 tot 17 december. Op de website van Powdair vallen deze vluchten niet meer te boeken.

"Passagiers die reeds geboekt hebben, werden ondertussen persoonlijk op de hoogte gebracht en kunnen rekenen op een volledige refund", klinkt het ook op de website van de Antwerpse luchthaven.

Morgen was een lanceringsevenement van Powdair gepland in de nieuwe overdekte skipiste Aspen in Wilrijk, maar dat evenement is intussen afgezegd.