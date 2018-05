Nieuwe luchtvaartmaatschappij ACE biedt privévluchten aan voor groepen met bestemming naar keuze HR

04 mei 2018

17u38

Bron: Belga 0 Reizen België is een nieuwe luchtvaartmaatschappij rijker: Air Charters Europe (ACE). Het gaat om een Belgisch-Nederlandse dochter van de ASL Group, die al 20 jaar privévluchten aanbiedt in ons land. ACE mikt op de markt van privé chartervluchten voor groepen vanaf 20 personen.

"Dat kan interessant zijn voor sportclubs of voor bedrijven of overheden die naar een beurs of een congres moeten", aldus CEO Philippe Bodson vrijdag bij de voorstelling op de luchthaven van Deurne. Volgens Bodson is ACE de eerste in België die het groepen vanaf twintig personen mogelijk maakt om een vliegtuig te charteren naar een bestemming naar keuze, zonder tussenkomst van buitenlandse partijen. "Tot voor kort waren deze groepen aangewezen op buitenlandse partijen. Dit was voor heel wat bedrijven vaak financieel niet interessant, omdat het toestel moest overgevlogen worden vanuit het buitenland."

3.000 kilometer

ACE beschikt over een eigen toestel: een Embraer ERJ 135. Dat werd aangepast aan de noden van een privéjet, met een eigen stroomaansluiting aan elke stoel, extra beenruimte en lederen zetels. Ook aan het geluidscomfort is gedacht, met extra isolatie. Het toestel biedt plaats aan maximaal dertig personen en kan 3.000 kilometer overbruggen, zodat nagenoeg heel Europa te bereiken is. De Embraer zou op de luchthaven van Luik gestationeerd worden.

ACE wil zijn vloot nog verder uitbreiden met een groter toestel (tot 45 personen). "Op termijn is het de bedoeling om meerdere toestellen in te zetten die op 'flex base'-basis gestationeerd zullen worden op verschillende luchthavens in Europa", klinkt het. De luchtvaartmaatschappij hoopt één van de grootste Europese spelers te worden in deze nichemarkt. ACE heeft een Nederlandse AOC-vergunning en vliegt met een gemengde (Belgisch-Nederlandse) bemanning.