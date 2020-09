Nieuwe luchthaven Berlijn opent met negen jaar vertraging SVM

29 september 2020

13u42

Bron: Belga 2 Reizen De nieuwe internationale luchthaven van Berlijn gaat wel degelijk open op 31 oktober. Dat heeft de algemeen directeur bevestigd. De bouw van Berlin Brandenburg liep liefst negen jaar vertraging op en de factuur kwam miljarden hoger uit dan geraamd.

"Op 31 oktober gaat BER open. De Duitse hoofdstad zal dan eindelijk beschikken over een luchthaven die voldoet aan de internationale standaarden", stelde Engelbert Lütke-Daldrup tijdens een persconferentie.

De eerste vluchten van Lufthansa en Easyjet zullen dezelfde dag nog landen. Brussels Airlines volgt een week later.

De nieuwe luchthaven start met twee terminals. De rest gaat pas volgend jaar open omdat er minder activiteit is door de coronapandemie. Ook de feestelijkheden voor de opening zullen beperkt blijven.

De bouw van de nieuwe luchthaven begon in 2006 en aanvankelijk was de opening gepland eind 2010. De ene vertraging volgde echter op de andere door zware fouten in het ontwerp. Ook de prijs liep fors op. Eerst was sprake van 1,7 miljard euro, maar dat werd uiteindelijk 6,5 miljard euro.

De luchthaven van Tegel, in het noordwesten van Berlijn, sluit op 8 november de deuren. De laatste vlucht daar wordt er een van Air France naar Parijs.