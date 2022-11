Nieuwe lowcostmaatschappij wil goedkope trans-Atlantische vluchten aanbieden vanuit Belfast

De nieuwe lowcostmaatschappij Fly Atlantic heeft plannen aangekondigd om vanaf 2024 goedkope vluchten over de Atlantische oceaan aan te bieden. Fy Atlantic treedt daarmee in de voetsporen van spelers als Norwegian, WOW en Play. De hoofdzetel zal gevestigd zijn in Belfast in Noord-Ierland.

De Noord-Ierse luchtvaartmaatschappij zal niet alleen rechtstreekse langeafstandsvluchten naar de VS en Canada verzorgen, maar ook kortere vluchten binnen Europa. In totaal wil ze 35 bestemmingen vanuit Belfast bedienen. Dat Fly Atlantic zich op trans-Atlantische vluchten stort, is opvallend omdat het een erg moeilijke markt is. Norwegian is er tijdens de coronapandemie mee gestopt en WOW Air ging al in 2019 failliet. Ook andere luchtvaartmaatschappijen beten er hun tanden op stuk. Zelfs British Airways, dat er na de pandemie niet in slaagde de vluchten van London City Airport naar New York met uitsluitend businessclass nieuw leven in te blazen.

Fly Atlantic zal van start gaan met een kleine vloot van zes vliegtuigen, waarschijnlijk de Airbus A321s of de Boeing 737 MAX. Het is de bedoeling om in de eerste vier jaren uit te breiden naar achttien toestellen. De maatschappij wil eerst 250 bemanningsleden en 50 mensen op Belfast International Airport in dienst nemen. In de eerste vijf jaar moet het personeelsbestand uitgroeien tot zo’n 1.000 mensen. Fly Atlantic zou ook voor 21.000 onrechtstreekse jobs in de ondersteunende sectoren zorgen.

Op dit moment vertrekken er geen trans-Atlantische vluchten vanuit het Noord-Ierse Belfast, wél vanuit het Ierse Dublin. Ierland, dat tot de EU behoort, heeft het voordeel dat passagiers de Amerikaanse grenscontroles kunnen ondergaan op de luchthavens van Dublin en Shannon zelf. Ierland is een van de amper zes landen wereldwijd waar dat mogelijk is. De kans dat de Amerikanen dit ook in Noord-Ierland, dat bij het Verenigd Koninkrijk hoort, zullen toestaan, is klein.

De CEO van Fly Atlantic, Andrew Pyne, wil van Belfast een belangrijke luchtvaarthub maken die Europa verbindt met Noord-Amerika. Hij belooft “betaalbare prijzen voor vluchten met gloednieuwe vliegtuigen”.