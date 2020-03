Nieuwe ijsberen nemen eerste duik in Pairi Daiza SVM

23 maart 2020

In Pairi Daiza hebben twee vrouwelijke ijsberen hun opwachting gemaakt. Vanwege de coronacrisis zal u echter nog even geduld moeten uitoefenen om hen in levende lijve te zien.

Nuna en Quilaq zijn twee zussen die vier jaar geleden geboren werden in de zoo van Aalborg (Denemarken). Vandaag mochten ze voor het eerst hun buitenverblijf in ‘The Land of the Cold’ verkennen. Verschillende teams werkten hard om van deze gloednieuwe afdeling een van de grootste leefgebieden ter wereld te maken. Zo is er onder meer een buitenverblijf, een bassin met zout water zonder chloor en een ijsgrot.

De komst van de ijsberen kadert in een internationaal kweekprogramma om de bedreigde diersoort te beschermen. Cruciaal daarbij is ook het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd zal worden en de bewaring van genetisch erfgoed.

Het grote publiek zal bovendien ook gesensibiliseerd worden. Naast het verblijf van de ijsberen komt er een audiovisuele expo over onder meer de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan voor de biodiversiteit.