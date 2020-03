Nieuwe hygiëneregels voor passagiers wanneer luchtvaart herneemt SVM

26 maart 2020

17u49

Bron: Belga 0 Reizen Luchtvaartpassagiers zullen met nieuwe hygiëneregels geconfronteerd worden wanneer de luchtvaartmaatschappijen de normale activiteiten hernemen na de coronacrisis. Dat meldt sectororganisatie IATA in Genève.

"Er zullen bepaalde procedures ingevoerd worden", zegt directeur Rafael Schvartzman. Over welke regels het precies gaat, is nog niet duidelijk, daarover wordt nu onderhandeld met de autoriteiten. Schvartzman benadrukt dat de lucht in de vliegtuigcabines sowieso bijna steriel is omdat filters 99 procent van de microben wegnemen.

De vraag naar passagiersvluchten is in Europa met 46 procent gedaald door de coronacrisis. Gisteren zijn in Europa 5.800 vluchten uitgevoerd, voor het begin van de crisis waren dat er nog meer dan 29.000.

IATA roept de overheden daarom op om soepel te zijn rond de regels voor terugbetaling van geannuleerde vluchten. "Er is niet genoeg cash", zegt Schvartzman. "Het moet toegelaten worden om waardebonnen toe te kennen.”

