Nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz opent 20 juni JOBR

26 mei 2020

15u04 1 Reizen Op zaterdag 20 juni opent het Nederlandse pretpark Efteling een nieuwe achtbaan. De familie-achtbaan kreeg de naam Max & Moritz en is gebaseerd op een bekend Duits beeldgedicht over twee kwajongens vol kattenkwaad.

De attractie is eigenlijk een dubbele achtbaan. Er zijn dus twee banen en twee treintjes rijden tegelijkertijd uit. De afgelopen weken zijn de laatste testritten uitgevoerd en werd de thematisering rond de achtbaan afgewerkt. Sinds de start van de bouw van Max & Moritz in september 2019, is hard gewerkt om de familie-achtbaan snel klaar te hebben voor families met jonge kinderen vanaf 1 meter. Vanaf 20 juni kunnen bezoekers van het pretpark een ritje maken in de achtbaan.

Benieuwd

“We zijn erg trots op het eindresultaat dat met het hele team is neergezet in zo’n korte tijd”, klinkt het bij de algemeen directeur van de Efteling Fons Jugens. “Het is geweldig om te zien dat alle vooraf bedachte elementen nu samenkomen in de rit. We zijn heel benieuwd naar de eerste reacties van onze bezoekers. Het is natuurlijk een heel andere ritbeleving dan de vroegere Bobslee, de attractie die hier eerder stond. Maar ook Max & Moritz is perfect voor het hele gezin”, aldus Jugens.

De Efteling is sinds 18 mei opnieuw geopend voor het publiek, nadat de coronacrisis het park dwong te sluiten. Onze reporter ging vlak na de heropening op bezoek in het park. In ons land blijven de pretparken nog tot minstens 8 juni gesloten.

Lees ook:

Efteling opent vandaag de deuren, Belgische attractieparken blijven nog tot minstens 8 juni gesloten

Efteling helemaal volgeboekt tot en met 2 juni