Nieuw-Zeeland spoort toeristen aan tot creativiteit: “Stop met die influencerfoto’s”

Een grappig bedoeld filmpje over reizigers “under the social influence” - een knipoog naar influencers op social media - moet de boodschap van de Nieuw-Zeelandse toeristische dienst om clichés te weren overbrengen. Zoals foto’s in een hete jacuzzi met een adembenemende achtergrond en vooral die met de armen gespreid als de vleugels van een arend op een heuvel- of bergtop.

“Er zijn zoveel andere ongelooflijke dingen te doen in Nieuw-Zeeland die verder reiken dan de trends op social media”, verduidelijkt Bjoern Spreitzer, manager van Toerisme Nieuw-Zeeland, aan nieuwssite Stuff. Of zoals de plaatselijke komiek Tom Sainsbury het in het campagnefilmpje zegt tegen een ‘betrapt’ koppel op een berg: “Dit heb ik al eens gezien, en wij allemaal”. Sainsbury speelt in de video een ranger die op zoek gaat naar zogezegde overtreders van de originaliteitsregels. Hij haalt nog andere voorbeelden aan van influencerkiekjes: poseren in een weide vol lavendel, de ‘denker’ op een rots en de ‘hotdogbenen’. In een ander filmpje wijst Sainsbury overigens ook op de mogelijke gevaren van clichéposes, zoals wanneer mensen op een verlaten snelweg gaan staan.

Op social media krioelt het van erg op elkaar gelijkende foto’s van toeristen in Nieuw-Zeeland bij de boom van Lake Wanaka of op de nabijgelegen Roys Peak. In 2018 ging zo een beeld viraal van mensen die stonden aan te schuiven om allemaal dezelfde ‘adelaarsfoto’ te nemen op Roys Peak.

Dat kan anders, vinden de Kiwi’s. De nieuwe video kadert dan ook in de ‘Doe eens wat anders’-campagne die Toerisme Nieuw-Zeeland vorig jaar in mei al startte om het binnenlandse toerisme te promoten, nadat het eiland de grenzen had gesloten door de coronapandemie. Wie de hashtag #DoSomethingNewNZ gebruikte bij originele foto’s maakte toen kans op een reischeque van ongeveer 300 euro.

Voor buitenlandse toeristen is het momenteel helaas nog altijd niet mogelijk om weer naar Nieuw-Zeeland te reizen.

