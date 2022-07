Nieuw-Zeeland heropent grenzen volledig

Zaventem is kampioen vertragin­gen: 7 op de 10 vluchten vertrekken niet op tijd

Niet op de luchthaven van Schiphol of Heathrow, maar op Zaventem zijn er momenteel de meeste vertragingen in Europa. Dat blijkt uit cijfers van het dataplatform Official Aviation Guide (OAG) die de reissite Hopper publiceerde.

14 juli