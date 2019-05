Nieuw spectaculair hotel in vorm van gitaar zal gevoelige snaar raken bij muziekliefhebbers KVE

23 mei 2019

16u21

Bron: CNN, The Sun 5 Reizen Later dit jaar zal een adembenemend hotel de deuren openen in Florida. Niet alleen de architectuur zal muziekliefhebbers aanspreken, maar ook de talrijke liveconcerten die er zullen georganiseerd worden.

Indien alles volgens plan verloopt, zal het hotel van de keten ‘Hard Rock International’ in Hollywood nabij Miami opengaan op 24 oktober. Reservaties kunnen al vanaf 24 juli worden gemaakt. Tickets voor het openingsconcert van Maroon 5 zijn reeds te koop.

Het hotel herrijst naast een bestaand casino. Het gitaarvormige gebouw wordt 150 meter hoog en telt 683 kamers verspreid over 35 verdiepingen. Plonsen kan in gigantisch zwembad van negen voetbalvelden groot. Daarnaast wordt er een kunstmatig meer aangelegd. Fervente shoppers zullen hun hartje kunnen ophalen in de talrijke winkels. Veertien restaurants in het complex zullen ongetwijfeld de honger van de gasten stillen.

Maar waar muziekliefhebbers wellicht het meest naar uitkijken, zijn de concerten van wereldtoppers. Naar verluidt staan er ongeveer 100 liveshows per jaar op het programma.

Boeken kan dus binnenkort, maar de kamerprijzen zijn vooralsnog niet bekendgemaakt.