Nieuw rapport: "Passagiers laten betalen om samen te zitten gevaarlijk bij evacuatie vliegtuig"

18 mei 2018

Passagiers laten betalen om bij elkaar te zitten tijdens een vlucht kan een veilige en snelle evacuatie in de weg staan. Dat blijkt uit een rapport van de FOG, de Royal Aeronautical Society Flight Operations Group. Het gaat dan in de eerste plaats om leden van eenzelfde gezin. Ook halt houden om persoonlijke spullen te pakken is erg hinderlijk.

Het verslag schuift zeventien aanbevelingen naar voren om evacuaties van commerciële vluchten vlotter te laten verlopen. De opvallendste is dat "vliegtuigmaatschappijen geen geld aan gezinsleden zouden mogen vragen om samen te zitten". Luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair liggen al langer onder vuur omdat ze bij elkaar horende groepen vaak ver uit elkaar zetten, als die niet willen betalen om samen te zitten. Dat laakt het rapport van de FOG, omdat "in noodsituaties, zoals evacuaties, decompressies of turbulenties, het van primordiaal belang is dat ouders dicht bij hun kinderen zitten om ze te kunnen helpen en superviseren". In noodsituaties gaan familieleden naar elkaar op zoek, wat de ontruiming van het vliegtuig kan bemoeilijken.

De FOG raadt daarom aan om kinderen en ouders op dezelfde rij te zetten. Er zou best niet meer dan één gang tussen hen in mogen zijn. Als dat niet kan, zouden kinderen niet meer dan één rij voor of achter de ouders mogen plaatsnemen.

Eigen spullen gewoon achterlaten

Menselijk gedrag kan doorslaggevend zijn. Niet alleen je geliefden opzoeken in noodgevallen, maar zeker ook persoonlijke bagage willen meepakken kan cruciale gevolgen hebben. Het kan van een klein tijdverschil afhangen of een cabine al dan niet kans op overleven geeft, is de redenering. Wie nog snel spullen meegraait, houdt zichzelf én de andere passagiers nodeloos op. Bovendien riskeren ze andere mensen te raken met hun bagage of de glijbaan te doorboren. Uit vorige rampen blijkt, volgens het rapport, dat "passagiers vaak meer bekommerd zijn om hun eigen bezittingen dan om hun leven en dat van anderen".

Niet vermeld in het verslag, maar een fenomeen dat meer en meer opduikt, is dat mensen hun smartphone bovenhalen om een noodgeval te filmen. Dat is eveneens uit den boze.