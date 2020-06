Nieuw drive-in spookhuis gelanceerd in Tokio door coronavirus. Durf jij het aan? YV

25 juni 2020

12u30

Bron: France24 3 Reizen Geen angst voor zombies en bloed maar wel voor het coronavirus? Dan is een nieuw drive-in spookhuis misschien wel iets voor jou. Een garage in de Japanse hoofdstad Tokio werd omgebouwd tot spookhuis om bezoekers coronaveilig in hun wagen de stuipen op het lijf te jagen.

Kenta Iwana, de Japanse bedenker van het plaatselijke spookhuis kwam met het idee nadat gasten hun bezoek aan zijn spookhuis annuleerden. Door de uitbraak van het coronavirus zijn spookhuizen gevaarlijk geworden omdat het meestal binnen doorgaat waar je met veel dicht op elkaar zit. “We verloren 80 procent van onze klanten”, klinkt het.

Bezoekers zouden het nieuwe drive-in format alvast wel kunnen smaken. De acteurs lopen buiten de auto in het rond, terwijl er binnen angstaanjagende muziek speelt en een verhaal wordt verteld. Zo kunnen de griezelfiguren dichtbij bezoekers komen, zonder elkaar te besmetten met het virus.

Bebloede mondmaskers

De producenten van het spookhuis dachten eerder al na over een nieuwe act waarbij de acteurs bebloede -met namaak bloed weliswaar- mondmaskers droegen om toch nog dicht in de buurt van gasten te komen. Zonder succes, want veel van de evenementen die ze organiseren voor onder andere pretparken werden afgezegd.

“Dit is misschien wel enger voor gasten dan een traditioneel spookhuis”, deelt Iwana aan persagentschap AFP. “De mensen zitten vast in een auto waardoor ze niet kunnen ontsnappen aan de horror tot het einde. We willen klanten nog altijd een spookhuiservaring geven, ook al moeten we het wat aanpassen. We willen dat veel mensen het leuk vinden en het leuk vinden om bang te worden.”