Niet langer 'koekeloeren bij de hoeren': Amsterdam maakt eind aan rondleidingen langs ramen op de Wallen

20 maart 2019

12u41

Bron: AD.nl 0 Reizen De Nederlandse hoofdstad Amsterdam gaat groepsrondleidingen op de Wallen verbieden. Per 1 januari mogen toeristen niet meer groepsgewijs langs de prostitutieramen worden geleid.

'Koekeloeren bij de hoeren’, de ‘Wallentour met meesteres Lola’ en de ‘rondleiding met Ouwe Hoeren’, het zijn tours die nu op zoek moeten naar een andere route door de stad. Ook de historische, culinaire en alcoholische rondleidingen gaan tot het verleden behoren. De zogenoemde pubcrawls, echte zuiptours langs kroegen, vallen ook onder het verbod.

Overlast

Dat maakt wethouder Udo Kock (D66) vandaag bekend. “Het is niet respectvol richting sekswerkers”, verklaart hij. “Het is niet meer van deze tijd om hen te zien als toeristische attractie.” Daarbij helpt de maatregel ook tegen de drukte op de Wallen. Op het Oudekerksplein, hartje Wallen, staan gemiddeld tien groepen per uur stil, ofwel 1.014 per week. Dat kan oplopen tot dertig groepen per uur in drukke tijden. Het record is 48 groepen in één uur.

De overlast die daarmee gepaard gaat, is een belangrijke reden voor het verbod. In 2018 was al een vergunningenstelsel voor gidsen ingevoerd en sindsdien is de overlast in de Amsterdamse rosse buurt wel afgenomen. Maar volgens bewoners, sekswerkers en ondernemers nog lang niet genoeg. Zij ondervinden nog altijd veel hinder, zoals ongewenst fotograferen en grof gedrag.

“Aanzuigende werking”

Buiten het Wallengebied mogen rondleidingen straks nog wel, maar alleen als de gidsen een vergunning en een kwaliteitskeurmerk hebben. De maximale groepsgrootte daalt van twintig naar vijftien mensen en gratis worden rondgeleid is er ook niet meer bij - dat zou een aanzuigende werking hebben.

Wie een rondleiding wil, gaat daarvoor in elk geval belasting betalen, de zogeheten vermakelijkhedenretributie. Die bedraagt nu 66 cent, maar gaat waarschijnlijk omhoog. De belasting wordt vermoedelijk opgenomen in een ticketprijs, net als bij rondvaarten en hop-on-hop-offbussen. De ondernemer draagt de taks dan aan de gemeente af. Die is momenteel druk bezig de nieuwe maatregelen juridisch uit te werken.

