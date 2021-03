New York staat versoepelingen toe aan volledig gevaccineerde reizigers

Moet wie al gevaccineerd is privileges krijgen ten opzichte van niet-gevaccineerden? Die vraag houdt overheden meer en meer bezig, nu de vaccinatiecampagnes wereldwijd volop aan de gang zijn. De Amerikaanse staat New York staat alvast enkele versoepelingen toe aan reizigers die al twee prikjes van het coronavaccin in hun arm hebben gehad.

In de lente was New York een van de eerste staten in de VS die beperkingen oplegden aan binnenlandse reizigers. Tot gisteren moesten reizigers die meer dan 24 uur buiten New York of buiten de naburige staten hadden vertoefd, bij hun aankomst in New York een negatieve test, die binnen de drie dagen voor hun vlucht was afgenomen, kunnen voorleggen en in quarantaine gaan. Als ze op de vierde dag van hun quarantaine opnieuw negatief testten, mochten ze vervroegd uit quarantaine.

Gisteren besloot gouverneur Andrew Cuomo, die onder vuur ligt voor vermeend grensoverschrijdend gedrag, om deze maatregelen te versoepelen voor reizigers die al twee doses van het coronavaccin kregen toegediend. Tot 90 dagen na de tweede prik worden zij niet langer verplicht om bij aankomst in quarantaine te gaan of te worden getest. Internationale reizigers moeten wel nog altijd tien dagen in quarantaine, net als wie nog niet of slechts met één prik gevaccineerd is.

Wie vanuit het buitenland naar de VS vliegt, moet een negatieve coronatest kunnen voorleggen die niet ouder dan drie dagen is. Die maatregel voerde president Joe Biden al snel na zijn eedaflegging in. Vanuit België mag je in principe sowieso niet naar de VS vliegen, tenzij bij hoge uitzondering.

Het is niet duidelijk of gevaccineerde reizigers bij aankomst in New York ook het invullen van het vereiste contactopsporingsformulier mogen overslaan. Daarin wordt gevraagd naar de namen van medereizigers, hun telefoonnummers en hun e-mailadressen.