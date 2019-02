New York krijgt een strand aan de Hudson River FVI

05 februari 2019

14u08

Bron: Belga 0 Reizen Vanaf volgend jaar wordt in New York niet ver van de wolkenkrabbers en de populaire skyline rond Central Park een heus strand aangelegd in het stadsdeel Manhattan. Met een oppervlakte van 2,2 hectare zal het publieke strand aan de Hudson River ongeveer zo groot zijn als drie voetbalvelden.

De site aan de rivieroever in het zuidwesten van Manhattan ligt op slechts enkele minuutjes van het Whitney Museum en andere bezienswaardigheden. De opening van het 900 miljoen dollar (786 miljoen euro) dure project is voor 2022 gepland.



Een echt strand voor baders wordt het niet. De waterkwaliteit van de Hudson River heeft zich de afgelopen jaren wel aanzienlijk verbeterd. Ook het herstel van de oesterbanken -New York gold tot de 19e eeuw wereldwijd als een van de belangrijkste oorden voor oesters- geeft aan dat het water schoon is. Maar wegens de sterke stroming lijkt het zeer de vraag of zwemmen in de Hudson River vanaf het strand toegelaten zal zijn.