Nergens smaken de olijven, feta en ouzo beter dan op Lesbos

09 oktober 2019

Ben jij zo iemand die ervan geniet om in het buitenland steeds op zoek te gaan naar de lokale specialiteiten? Staat vakantie voor jou gelijk aan een gastronomische ontdekkingstocht?

Dan mag het Griekse eiland Lesbos zeker niet ontbreken op je bucket list! Je vindt er nog de pure Griekse keuken, want het toerisme vervult er slechts een bijrol (lees: geen hamburgertent op elke straathoek). De meeste inwoners leven er nog van de landbouw. De belangrijkste bron van inkomsten zijn de 11 miljoen olijfbomen op het eiland. Daarnaast leveren de vele schapen en geiten melk voor de typische Griekse feta en schapenyoghurt. Lesbos staat ook bekend als het eiland van de ouzo, de nationale drank van Griekenland. En dat zal je geweten hebben. De inwoners gaan er prat op dat je pas weet wat échte ouzo is als je die van Lesbos hebt geproefd. Heerlijk trouwens met een paar sardientjes erbij.

Ben je eerder een zoetekauw? Dan zal je in de plaatselijke bakkerijen je ogen uitkijken op de vele zoete lekkernijen, zoals de platseta (met walnoten, siroop en kruiden) of een overdadig bruidsgebak met marsepein en honing. Plan je reis zeker in de zomer, want dan kan je al die lokale specialiteiten à volonté proeven op het Lesvos Food Feest. Het Griekse walhalla voor elke foodie!

Natuur en architectuur

Voor wie nog niet voldaan is na deze culinaire trip heeft Lesbos nog veel meer te bieden. De vele olijfboomgaarden zijn maar een onderdeel van de enorm rijke fauna en flora op het eiland. De weelderige natuur nodigt uit tot heerlijk lange wandeltochten. Ga zeker op zoek naar het ‘Versteende Woud’, een natuurfenomeen dat ontstaan is door een vulkaanuitbarsting miljoenen jaren geleden.

Op Lesbos valt ook bijzondere architectuur te bewonderen. Zo is er het kasteel van Mithymna, dat uitkijkt over de stad Mytilini. Het is een van de grootste kastelen in de oostelijke Middellandse Zee en herbergt een lange en bewogen geschiedenis. Tegenwoordig wordt het in de zomer gebruikt voor culturele evenementen. Verder telt het eiland ook nog het kasteel van Molyvos en andere pareltjes van architectuur en geschiedenis die zeker het bezichtigen waard zijn. En met een beetje geluk kan je er een van de vele religieuze feesten en festivals meepikken. Deze zijn steevast begeleid door livemuziek en de tafels zijn er rijkelijk gevuld met traditionele gerechten en lokale wijn. Ben je er rond Pasen? Blijf dan zeker lang genoeg om het Stierenfeest mee te maken, met zijn paardenraces en traditionele dansen.

Eén ding is zeker, op Lesbos maak je kennis met de typisch zuiderse gastvrijheid. Neem deel aan de cultuur en de tradities, geniet van de rust in de ongerepte natuur, proef van de smaakvolle lokale specialiteiten en voel de warmte van de innemende bevolking. Bereid je reis nu al voor met de tips van andere reizigers op https://ilovegriekenland.nl.

