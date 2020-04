Negen jaar wachten, maar nieuwe luchthaventerminal Berlijn krijgt nu toch groen licht SVM

29 april 2020

17u35

Bron: Belga 1 Reizen De lokale toezichtautoriteiten hebben het licht op groen gezet voor de passagiersterminal van de nieuwe luchthaven in Berlijn. Niets lijkt de officiële opening op 31 oktober van dit jaar nog in de weg te staan.

Normaal moest de luchthaven al in 2011 zijn opengegaan, maar er lagen heel wat obstakels op de weg. De bouw van Berlijn-Brandenburg duurde veertien jaar en wordt in Duitsland beschouwd als het typevoorbeeld van mismanagement. Er was de afgelopen jaren zelfs sprake van corruptie in het dossier.

Maar nu heeft de nieuwe passagiersterminal toch groen licht gekregen van de lokale autoriteiten en de technische inspectie. Dat is verrassend, want vorige maand nog werden de bouwwerken stilgelegd toen een arbeider positief testte op het nieuwe coronavirus. Er werd dan ook gevreesd voor nog meer vertragingen.

Berlijn-Brandenburg ligt ten zuiden van de Duitse hoofdstad en moet de twee bestaande luchthavens -Tegel en Schönefeld- gaan vervangen. Door de coronacrisis en de forse daling van het luchtverkeer stelt de burgemeester van Berlijn intussen voor om Tegel te sluiten. "Het heeft geen zin om twee infrastructuren recht te houden", klonk het uit de mond van Michael Müller.