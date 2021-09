Nederlandse treinconducteurs staken woensdag: mogelijk geen trein tussen Brussel en Amsterdam

Acties lijken onvermijde­lijk bij Brussels Airlines: “Overleg was dovemansge­sprek, we bewegen geen meter”

25 augustus Nieuw overleg bij Brussels Airlines over de werkdruk van het cabinepersoneel is op niets uitgedraaid. Daarmee lijken nieuwe acties bij de luchtvaartmaatschappij onvermijdelijk. Mogelijk vinden die volgende week al plaats. Een staking is echter niet aan de orde. De vakbonden herhalen dat ze de reizigers niet willen treffen.