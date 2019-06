Nederlandse touroperator Corendon onder dak bij Sunweb bvb

De Corendon Holiday Group, een touroperator die actief is in België en Nederland, wordt overgenomen door Sunweb Group. Dat is vandaag bekendgemaakt. "De deal brengt twee succesvolle reismerken in België en Nederland samen", klinkt het. Het akkoord moet nog bevestigd worden.

Het is de Zweedse investeerder Triton die Corendon overneemt. De betrokken activiteiten worden ondergebracht in dochterbedrijf Sunweb Group, dat ook actief is op het gebied van toerisme. Het gaat om de touroperatingactiviteiten van Corendon in België en Nederland, de backoffice in Turkije en luchtvaartmaatschappij Corendon Dutch Airlines. Zitten niet in de deal: de luchtvaartmaatschappijen in Turkije en Malta en de hotels (in Turkije, Nederland, Ibiza en Curaçao).

De partijen hebben een voorlopig contract getekend voor de deal. Er werden geen financiële details gemeld over de transactie. Definitieve overeenstemming is nog afhankelijk van toestemming van de Europese mededingingsautoriteit en het adviestraject van de ondernemingsraden van Corendon.

De partijen zijn verheugd over de samenwerking. “De combinatie creëert een sterk platform voor nieuwe investeringen, innovatie en verdere digitalisering”, aldus Per Agebäck van Triton. Gert de Caluwe, directeur van Sunweb Group, spreekt van een “huwelijk van twee winnende modellen, van complementerende vaardigheden en talent”. Volgens Steven van der Heijden, topman bij Corendon creëert de samenwerking “een krachtig fundament voor duurzame groei”.

Corendon werd in 2000 opgericht en had vorig jaar een omzet van naar eigen zeggen meer dan 515 miljoen euro. Het verzorgt per jaar de vakanties van meer dan 750.000 vakantiegangers in Nederland en België. Reisorganisatie Sunweb heeft een jaaromzet van circa 600 miljoen euro. Er werken zowat 500 mensen.