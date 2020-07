Nederlandse toeristen meteen teruggestuurd uit Griekenland om niet ingevuld coronaformulier Thijs Kettenis

22 juli 2020

20u37

Bron: AD.nl 0 Reizen De vakantie van 28 Nederlanders in Griekenland is alweer voorbij voordat hij begonnen is. De grenspolitie op de luchthavens van de eilanden Lesbos en Samos weigerde de toeristen toe te laten, omdat ze zich niet op tijd online hadden geregistreerd. De reizigers werden maandag direct na aankomst terug op het vliegtuig naar Nederland gezet, melden twee Griekse kranten.

Luchtvaartmaatschappij Corendon bevestigt woensdagavond dat het om passagiers van minimaal één van hun vluchten gaat. Ondanks herhaalde herinneringen hadden zij inderdaad verzuimd uiterlijk 24 uur voor vertrek een online formulier van de Griekse overheid in te vullen. Daarop moeten aankomende reizigers onder meer aangeven in welke landen ze de afgelopen twee weken zijn geweest, en of ze in aanraking zijn gekomen met coronapatiënten. Op grond van die gegevens bepalen de autoriteiten wie op de luchthaven op het virus getest wordt.

“Wij sturen onze klanten die naar Griekenland gaan meerdere keren een herinnering. Per email maar ook per sms. Deze mensen hadden desondanks niet op tijd dat formulier ingevuld”, zegt Corendon-woordvoerder Simone van den Berk. “De regel is duidelijk: minimaal 24 uur van tevoren invullen. Tot voor kort waren de Griekse autoriteiten coulant (inschikkelijk, red.) en kon het ter plekke nog, maar sinds dit weekend zijn ze strenger geworden.”



Sommige van de vakantiegangers hadden via reisbureaus geboekt, maar ook die hebben volgens Van den Berk tijdig op het formulier gewezen. “Daar houdt onze verantwoordelijkheid op. Het is ook aan reizigers zelf om bijvoorbeeld een paspoort mee te nemen.”

De onfortuinlijke vakantiegangers reageerden volgens Van den Berk teleurgesteld, toen zij meteen met hetzelfde vliegtuig weer terug naar Nederland gingen. Corendon meldt dat de reisorganisatie samen met de klanten kijkt of ze later alsnog op een vakantie ter waarde van de oorspronkelijke reissom kunnen.

Griekenland kende in de corona-uitbraak in het voorjaar relatief weinig besmettingen en doden, dankzij tijdig en adequaat overheidsingrijpen. Net als elders in Europa lopen de besmettingen nu weer licht op, waarbij een groot deel van de nieuwe besmettingen voor rekening komt van toeristen. Het systeem met elektronische registratie van iedereen die het land binnenkomt, moet helpen een grote uitbraak te voorkomen.

Lees ook: Kunnen we nog op reis in augustus? En waar dan best? “In Blankenberge is het meer over de koppen lopen dan op Kreta” (+)

Meer over Blankenberge

Corendon

Europa

Griekenland

Kreta

Lesbos

Nederland

Samos