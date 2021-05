Nederlandse toeriste krijgt 100.000 euro schadevergoeding na ernstig ongeluk in Spaans waterpark

Een 38-jarige Nederlandse toeriste heeft een schadevergoeding van 109.182 euro gekregen voor een ongeluk in waterpark Aqualand in de Spaanse badplaats Torremolinos. Het slachtoffer liep tien jaar geleden ernstige verwondingen op toen ze met een vriend van glijbaan 'Black Hole’ naar beneden gleed.

De destijds 28-jarige vrouw, die destijds als sportinstructeur en personal trainer werkte, was op vakantie in Spanje en besloot met een paar vrienden de dag door te brengen in het waterpretpark. De vrouw stapte samen met een vriend in een dubbele rubberband. De 60 kilo wegende vrouw zat op aanwijzing van de badmeester achterop, de ongeveer 110 kilo wegende man vooraan.

Toen ze naar beneden gleden, ging het mis. De Nederlandse vrouw werd de lucht in gelanceerd. Ze knalde tegen de bovenkant van de glijbaanbuis met haar hoofd en linkersleutelbeen, waardoor ze haar bewustzijn verloor. Achteraf bleek ze ernstige verwondingen aan haar schedel en schouder te hebben opgelopen. Ze had ook een gebroken sleutelbeen, waarvoor ze een operatie moest ondergaan.

Nog steeds last

Enkele dagen na het ongeluk keerde de vrouw terug naar Nederland, waar ze sindsdien herstelt van haar verwondingen. Ze heeft nog steeds last van nekpijn, zichtverlies, migraine en duizeligheid. “Ze is zeer beperkt om dagelijkse activiteiten uit te voeren", aldus haar advocaat Juan Antonio López.

In 2012 moest de vrouw opnieuw een operatie ondergaan aan haar sleutelbeen. Ook onderging ze een borstverkleining omdat ze de bandjes van haar lingerie niet meer dicht kon doen, wat voortkwam uit haar verzwakte sleutelbeen. Ze kan ook niet meer als sportinstructeur werken. Voor een door het ongeval veroorzaakte posttraumatische stressstoornis is ze onder behandeling geweest bij een psycholoog.

‘Nalatigheid’

De vrouw klaagde het waterpark en haar verzekeraar aan wegens aansprakelijkheid voor het ongeval. Ze eiste in eerste instantie een schadevergoeding van 70.247 euro. Volgens haar advocaat is het waterpark nalatig geweest, aangezien de glijbaan volgens hem slechts door één persoon tegelijk gebruikt kan worden, terwijl de dubbele band bedoeld is voor twee personen. Tot overmaat van ramp gaf de badmeester ter plekke aan dat de twee er samen op moesten klimmen om naar beneden te glijden en het bord met regels maar moesten negeren.

Volgens de toeriste had de badmeester haar sowieso vooraan moeten laten zitten, zodat de zwaarste persoon vanachter zou zitten. Daardoor had voorkomen kunnen worden dat zij gelanceerd werd.

In beroep

Aanvankelijk weigerde het pretpark de vrouw schadeloos te stellen, omdat de schadelijke gevolgen te wijten waren aan ‘de actie en nalatigheid van het slachtoffer of een toevallige gebeurtenis'. In 2018 werd de rechtszaak in een eerste aanleg ook afgewezen, omdat er geen nalatigheid van het park werd aangetoond. De vrouw ging echter in beroep bij de provinciale rechtbank van Malaga, die haar nu uiteindelijk in haar gelijk heeft gesteld.

Aqualand heeft de schadevergoeding al overgemaakt aan de Nederlandse. De glijbaan ‘Black Hole’ in het park is nog steeds in gebruik.

