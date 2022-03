Nederlandse luchtvaartmaatschappijen stoppen met handhaven mondmaskerplicht, Belgische maatschappijen houden voorlopig vast aan mondmaskers

Ook luchtvaart­maat­schap­pij TUI Fly zoekt extra personeel

Nu de coronapandemie aan het afzwakken is in Europa, neemt de reislust flink toe. Luchtvaartmaatschappijen werven dan ook weer personeel aan. TUI fly, de nummer twee in België, is op zoek naar 113 nieuwe bemanningsleden of ‘cabin crew’.

17 februari