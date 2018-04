Nederlands gezin krijgt geld terug na muizen in vliegtuig Simone van Zwienen

12 april 2018

21u00

Bron: AD.nl 0 Reizen Een Nederlands gezin heeft vorige maand eindelijk te horen gekregen dat het 1.800 euro terugkrijgt voor een horrorvertraging. Aan boord van een toestel van luchtvaartmaatschappij Finnair, dat van Schiphol naar Helsinki vloog en vervolgens doorging naar Shanghai, zaten namelijk muizen. Het vliegtuig kon daardoor niet vertrekken en moest 24 uur in quarantaine om het ongedierte uit te bannen.

De familie zat gelukkig niet aan boord toen dat gebeurde, maar was wel erg teleurgesteld. Toen ze bij de luchtmaatschappij gingen vragen wat het probleem was, hoorden ze de opmerkelijke reden voor de vertraging.

Volgens de maatschappij vormt het ongedierte een "buitengewone omstandigheid" en dus konden de Nederlanders fluiten naar een compensatie. Na drie jaar procederen heeft de rechter toch besloten dat Finnair het gezin tegemoet moet komen. Knaagdieren behoren namelijk tot de verantwoordelijkheid van de vliegmaatschappij. Zij moet er immers voor zorgen dat het toestel wordt onderhouden en schoongemaakt.

Kruimels

"We horen zelden dat er muizen in een vliegtuig zitten, maar we hebben meer dan eens gehoord dat dit een reden is voor een forse vertraging. De muizen komen binnen als het vliegtuig aan de grond staat. Dit gebeurt vaak omdat het vliegtuig dan niet goed schoon is, als er kruimels op de grond liggen en dat soort dingen", verklaart woordvoerder Kevin Lamers van Vlucht-vertraagd.nl, het onlineplatform waarbij de consument bij vertraging van een vlucht kan checken of hij recht heeft op een vergoeding.

De familie heeft recht op het standaard compensatiebedrag, dat geldt bij lange vluchten en meer dan drie uur vertraging: 600 euro per persoon, dus 1.800 euro in totaal. Finnair moet het bedrag nog uitbetalen. "Soms zijn wij jaren bezig met een zaak om compensatie te verkrijgen omdat airlines niet mee willen werken. Maar de aanhouder wint!", aldus Lamers.