Nederland schaft chipkaart voor openbaar vervoer mogelijk in 2023 af SVM

03 juli 2019

17u40

Bron: Belga 0 Reizen Nederland schaft de chipkaart voor het openbaar vervoer mogelijk in 2023 af. Volgens de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven is de techniek van de chipkaart verouderd en is het systeem ook relatief duur. In België lijkt de chipkaart nog niet meteen te verdwijnen, al plannen De Lijn en de MIVB wel experimenten met nieuwe betaalmogelijkheden via de bankkaart.

In Nederland lijkt er dus een einde te komen aan het systeem van de chipkaart op het openbaar vervoer. Reizigers moeten in Nederland een saldo op die 'ov-chipkaart' zetten, andere manieren van betalen zijn niet mogelijk.

De Nederlandse staatssecretaris vindt het echter tijd voor een meer "eigentijds betaalsysteem". In de toekomst moeten reizigers bijvoorbeeld kunnen betalen met hun bankkaart of mobiele telefoon. Het saldo wordt dan op een centraal punt bijgehouden. De bewindsvrouw benadrukt wel dat ook anoniem reizen -dus zonder account- mogelijk blijft.

Van Veldhoven hoopt dat de nieuwe manieren van betalen uiterlijk over twee jaar kunnen ingevoerd worden. Als het nieuwe systeem voldoet, zou de ov-chipkaart dan weer twee jaar later -dus in 2023- te koop zijn.

Bankkaart in België

In België lijkt een afschaffing van de chipkaart niet meteen in de pijplijn te zitten. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB experimenteert vanaf dit najaar wel met betalingen via de bankkaart. "We gaan een nieuw betalingssysteem uittesten waarbij reizigers met hun bankkaart hun rit kunnen betalen. We mikken daarbij vooral op occasionele reizigers. Het voordeel is dat reizigers op die manier ook automatisch het gunstigste tarief aangerekend krijgen", legt woordvoerster An Van Hamme uit. Bedoeling is dat het Mobib-chipkaartensysteem zeker in de beginfase blijft bestaan.

Een gelijkaardig verhaal bij de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Ook wil men -ten vroegste vanaf eind 2019- contactloos betalen via de bankkaart mogelijk maken. Ook De Lijn mikt daarbij in de eerste plaats op occasionele reizigers en toeristen. Abonnees zullen nog steeds hun Mobib-kaart nodig hebben. Daarnaast heeft De Lijn ook al verschillende digitale betaalbewijzen, denk bijvoorbeeld aan de sms-tickets en het m-vervoerbewijs via de app.