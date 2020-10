Neckermann vraagt bescherming tegen schuldeisers: gaat mijn reis nog door? Kan ik mijn voucher nog inruilen?

Ariane en Sandra zouden juist hun B&B openen toen de grenzen sloten: “Toen niks meer mocht, hebben we geschil­derd alsof ons leven ervan afhing”

2 oktober Drie hoge, wuivende palmbomen markeren het statige, witte huis van Ariane en Sandra, de Cortijo de Vilo. De bed-and-breakfast onder de Spaanse zon van de twee boezemvriendinnen, een lang gekoesterde droom, zou normaal op 1 mei officieel opengaan. Ariane: "Wij waren ons grijze leven in België grondig beu, en wilden het over een andere boeg gooien voor wij zélf grijs werden. We wilden letterlijk en figuurlijk onze grenzen verleggen.”