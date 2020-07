Neckermann: “Verwarrende communicatie heeft enorme impact op reissector” SVM

20 juli 2020

16u54

Bron: Belga 0 Reizen Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) riep gisteren op om geen reizen meer te boeken de komende weken en maanden. Premier Sophie Wilmès (MR) counterde die oproep snel door te benadrukken “dat er geen officiële raad is om niet naar het buitenland te vertrekken”. Dergelijke verwarrende communicatie heeft een enorme impact op de reissector, zegt Neckermann.

Volgens de reisorganisatie is het in het buitenland even veilig vertoeven als in ons land. Uit de laatste interne bevraging bij 243 hotelketens blijkt dat elk hotel een plan heeft opgesteld om de coronamaatregelen efficiënt op te volgen. Zo draagt 97 procent van het personeel permanent een mondmasker en wordt er in elk hotel alcoholgel aangeboden. En 90 procent van de hotels staat klaar om temperatuurcontroles uit te voeren.

“Het vakantiegevoel primeert, maar de coranamaatregelen nu eenmaal ook”, klinkt het bij de reisorganisatie. Ook op andere vlakken worden de veiligheidsmaatregelen op brede schaal uitgevoerd. Zo wordt er telkens voldoende afstand gelaten tussen de ligzetels aan het zwembad en ook aan de restaurants is gedacht: zo is er in één op de drie hotel-restaurants geen buffet meer, maar wordt het eten opgediend aan tafel.



“Dergelijke inconsistente overheidscommunicatie treft onze sector hard”, zegt CEO Laurent Allardin. “Het is belangrijk dat iedereen weet dat coronaproof reizen vandaag opnieuw kan, mits de veiligheidsmaatregelen uiteraard strikt worden nageleefd. En dat zowel door de vakantiegangers als door het hotelpersoneel.”

