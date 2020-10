Neckermann probeert faillissement af te wenden: “We hebben een rustmoment nodig, maar gaan daarna verder”

Neckermann gaat in crisismodus voor het écht te laat is. Door alle shops te sluiten en bescherming tegen schuldeisers te vragen probeert de reisorganisatie een echt faillissement nog af te wenden. Van de 180 werknemers hebben de meesten dat vorige zomer al eens beleefd met Thomas Cook. "We overwegen onze opties en zoeken steun, maar gaan daarna verder."