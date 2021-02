Neckermann ontglipt aan faillissement door vier maanden tijd te kopen

De touroperator in financiële ademnood start vandaag een gerechtelijke procedure op om “onder toezicht” voort te mogen zoeken naar een overnemer. Er is al één geïnteresseerde. Tot voor kort was de bedoeling om maandag de boeken neer te leggen. Reizigers zijn in ieder geval beschermd.

Via de Wet op de Continuïteit van de Onderneming zal de rechtbank van Nijvel een gerechtelijk mandataris aanduiden die mee aan tafel komt te zitten tijdens de lopende overnamegesprekken. Neckermann is op zoek naar vers geld, omdat haar Spaanse moederbedrijf het geld dat ze had beloofd zelf niet heeft.

Sinds gisteren was al geweten dat er één kandidaat-overnemer in het spel is. Dat maakt dat Neckermann met een sterk dossier naar de rechtbank gaat. Die had eind december al uitstel van executie gegund door de spons te vegen over 80 procent van alle schulden van het bedrijf.

Maar de voorwaarde daarvoor was wel dat het Spaanse Wamos 3,5 miljoen euro zou overmaken. “Dat was een goed plan, maar het geld is er niet gekomen,” zegt vakbondsvrouw Els De Coster (ACLVB). “Dit heeft niks met slecht beleid te maken.”

Reizen gaan door

Als reizen die bij Neckermann geboekt zijn niet doorgaan, zal dat niet aan Neckermann liggen. Alles wat bij Neckermann verkocht wordt zijn eigenlijk producten van andere aanbieders. Die flirten meestal niet met het faillissement, al gaat het niet geweldig met de hele reissector.

“Neckermann-klanten die een reis willen boeken of nog een voucher hebben, hoeven zich geen zorgen te maken," luidt het persbericht. “Doordat het faillissement is afgewend, kan de Belg nog steeds zijn reizen (om)boeken of vouchers inruilen bij Neckermann.”

Eerder had Test-Aankoop opgeroepen om vouchers om te zetten in boekingen, omdat die in het geval van een faillissement meer opbrengen.