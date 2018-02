Neckermann laat singles de wereld verkennen zonder toeslag KVE

15 februari 2018

11u00

Bron: Neckermann 18 Reizen Het aantal singles in België blijft jaar na jaar toenemen. Een recente studie bracht aan het licht dat het aandeel van singlereizen is gestegen van 3 procent naar 9 procent. Ook touroperators zien het aantal mensen dat alleen op reis vertrekt jaar na jaar stijgen. Het betreft zowel jonge singles als 55-plussers. Singles die met vakantie willen gaan, worden echter nog al te vaak ‘gepenaliseerd’ door dure singlesupplementen. Neckermann stelde daarom een singlevriendelijk aanbod samen van hotels die geen kamertoeslag voor singles aanrekenen.

Een afknapper voor veel singles die er alleen op uit willen trekken is de zogenaamde ‘singletoeslag’ die standaard wordt aangerekend. Die zorgt ervoor dat je als single substantieel meer betaalt voor een kamer dan een koppel, omdat de standaardprijzen worden berekend op een dubbele bezetting.

“Neckermann berekende dat het verschil in prijs voor het boeken van dezelfde kamer voor een weekverblijf gemiddeld 104 EUR bedraagt, in het nadeel van de single. Voor bepaalde bestemmingen kan dit oplopen tot zelfs bijna 300 EUR voor een weekverblijf", zegt Nathalie Meert van Neckerman.

"Om reizen toegankelijker te maken voor singles, heeft de touroperator de singletoeslag afgeschaft voor een brede selectie van haar aanbod in vliegvakanties, autovakanties en rondreizen. In totaal gaat het om een 160-tal vakantie-aanbiedingen voor bepaalde afreisdata. Concreet betaalt de single daardoor voor een 1-persoonskamer evenveel als een medereiziger in een 2-persoonskamer. Voor die hotels waar toch nog een singletoeslag geldt, compenseert Neckermann de single met een voucher van 100 EUR voor elke singlevakantie geboekt tot en met 31 maart van dit jaar.”

Populaire bestemmingen

Zonbestemmingen zijn bij de soloreizigers veruit het populairst met Tenerife, Agadir (Marokko) en Las Palmas op kop. Antalya (Turkije) en Enfidha (Tunesië) vervolledigen de top 5 van de favoriete hotspots. Met aangename temperaturen het hele jaar door zijn deze bestemmingen, ook buiten het hoogseizoen, in trek. Cijfers van Neckermann wijzen uit dat dat bijna 30 procent van de singles in het winterseizoen reizen. Dat zijn er opvallend meer dan de andere vakantiegangers (21 procent). Singles reizen ook vaker in periodes buiten het hoogseizoen. Absolute uitschieters zijn de maanden mei, juni en september, samen goed voor 1 derde van alle boekingen bij singles, die vaak minder gebonden zijn aan vaste vakantiemomenten.

Het is overigens niet alleen de jongere generatie die graag alleen op avontuur gaat. Ook 50– en 60- plussers behoren tot de steeds groter wordende doelgroep van soloreizigers. Neckermann stelt vast dat zij samen goed zijn voor 46 procent van de reservaties door singles. Opvallend is dat vrouwen proportioneel sterker vertegenwoordigd zijn dan mannen: vrouwen gaan blijkbaar makkelijker in hun eentje op reis dan mannen dat doen.

Rondreizen

Met name rondreizen scoren goed bij singles. Ze leren een land kennen door tijdens één reis verschillende steden en regio’s te verkennen. Vooral singles tussen 21 en 30 jaar kiezen dubbel zo vaak voor de formule van een rondreis als voor een klassieke citytrip. Om beter in te spelen op de toegenomen vraag van singles naar rondreizen lanceerde Neckermann in 2016 haar eerste 'single zonder supplement'-rondreizen. Uit een vergelijking van de cijfers 2015-2017 blijkt dat het aantal deelnames van singles aan rondreizen is toegenomen met 73 procent.

Verrijkende ervaring

Wie er alleen op uittrekt, legt gemakkelijker contact met de lokale bevolking of medereizigers, wat de reiservaring aanzienlijk kan verrijken. Bovendien kan men precies doen waar men zelf zin in heeft en hoeft er geen rekening worden gehouden met wat een ander wil doen. De soloreiziger kan tot zichzelf komen, leert zichzelf en zijn grenzen beter kennen en zal die grenzen ook vaker verleggen.