Griekenland Gesponsorde inhoud Natuur, cultuur en architectuur: het Griekse eiland Naxos heeft het allemaal Advertorial van Toerisme Griekenland

09 oktober 2019

10u00 0

Jij wil op vakantie het liefste met een boek op het strand liggen en verder vooral uitgebreid genieten van het lokale eten en drinken. Je wederhelft heeft echter zin in een culturele vakantie met veel wandelen in het groen. Het is een herkenbaar dilemma waar veel koppels elk jaar weer mee worstelen als ze hun vakantie boeken. Maar wat als je niet hoeft te kiezen? Het Griekse eiland Naxos biedt het gewoon allemaal.

Smalle steegjes en een lange geschiedenis

Er valt heel wat te ontdekken op het grootste en groenste eiland van de Cycladen. Stap binnen in de lange geschiedenis, wandel langs de weelderige groene valleien en geniet van de vele stranden langs de ongerepte kustlijn.

Voor cultuur en architectuur moet je in Chora zijn, de hoofdstad van Naxos. In dit oude kasteelstadje dwaal je door met stenen geplaveide steegjes langs herenhuizen met Venetiaanse blazoenen, tot aan het imposante Venetiaanse kasteel. In het Archeologisch Museum vind je schatten uit de vroege neolithische tijd en een mooie verzameling Cycladische beeldjes. Ook de traditionele bergdorpjes, zoals Aperathos en Filoti, zijn een bezoekje waard met hun pittoreske pleinen en smalle, met marmer geplaveide steegjes.

Dank u, Dionysos!

Dankzij de veelzijdige vegetatie zijn op Naxos alle nodige voedselbronnen aanwezig en is het eiland als enige van de Cycladen volledig zelfvoorzienend. Volgens de Griekse mythologie was het Dionysos, god van de wijn, die dit eiland zegende met haar vruchtbaarheid. De koeien grazen langs de kustgebieden en de schapen en geiten lopen vrij rond tussen de wilde kruiden op de heuvels. In tegenstelling tot veel andere Griekse eilanden is vis hier geen primaire voedselbron. Met een overvloed aan kaas, vlees, olie, groenten, honing en specerijen is dat ook niet echt een groot gemis.

Om Dionysos te bedanken voor de vruchten die het eiland voortbrengt, vieren de inwoners op Naxos jaarlijks in september het Dionysia Festival. Het hele eiland baadt dan in een heerlijk levendige vibe door de vele concerten, theatervoorstellingen, kunsttentoonstellingen en andere evenementen. Naast de wijn vloeit tijdens dit weekend ook de ‘kitron’ rijkelijk, dit is een lokale drank op basis van de bladeren en vruchten van de citroenboom.

Maar niet alleen Dionysos wordt jaarlijks geëerd op Naxos. Zowat elk dorp organiseert een jaarlijks feest voor zijn patroonheilige. Traditionele dansen, muziek en lokale specialiteiten zijn een constante bij al deze evenementen. Verder kunnen kunst- en cultuurliefhebbers hun hart ophalen tijdens het grotere Axia Music Festival en het Bazeos-festival.

Op Naxos zijn ze trots op hun geschiedenis, hun cultuur en hun tradities, zoveel is duidelijk. En ze delen dat maar al te graag met iedereen die het wil beleven. Zoveel variatie, lekker eten, veel zon en dat in Europa. Waar wacht je nog op? Surf snel naar https://ilovegriekenland.nl/ en snuif alvast de sfeer van dit veelzijdige eiland op.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.