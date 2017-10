Naturisten willen nieuw naaktstrand mvdb

10u45

Bron: Het Nieuwsblad 1 photo_news Het naaktstrand in Bredene. Reizen De Federatie van het Belgische Naturisme onderhandelt met enkele kustgemeentes over een nieuw naaktstrand. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het aantal naturisten stijgt in ons land. Dat ziet de Federatie aan het stijgende ledenaantal, maar ook aan de interesse in activiteiten én de belangstelling op het naaktstrand van Bredene. Zozeer zelfs dat de ruimte er schaars wordt en er uitgekeken wordt naar een tweede naaktstrand.

"We zijn vragende partij voor een tweede naaktstrand. Tijdens de zomer ligt 1.000 man tegen elkaar op een strookje van 400 meter in Bredene. Bij vloed lijken we wel haringen in een ton. We zijn in gesprek met enkele kustgemeenten", aldus voorzitter Koen Meulemans. Namen noemt de federatie niet omdat de gesprekken nog volop lopen.