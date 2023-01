NASA en Boeing werken aan vliegtuigen met dunne, lange vleugels om brandstof te besparen

Zwitsers skigebied moet nu al sluiten wegens gebrek aan sneeuw en zomerse temperatu­ren

De warme, natte start van het jaar heeft de toch al precaire sneeuwsituatie in de meeste skigebieden nog verergerd. Het skioord Splügen-Tambo moet als eerste grotere skioord in Zwitserland de handdoek in de ring gooien en sluit vanaf vandaag noodgedwongen de deuren.

