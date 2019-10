Nachttrein richting Wenen of Innsbrück rijdt vanaf januari SVM

23 oktober 2019

11u40

Bron: Belga 3 Reizen Vanaf midden januari zou er twee keer per week een nachttrein moeten rijden tussen Oostenrijk en België. Dat heeft de Oostenrijkse spoormaatschappij ÖBB bevestigd bij de voorstelling van haar nieuwe dienstregeling.

ÖBB-topman Andreas Matthä had de nieuwe nachtroute begin oktober al aangekondigd in een interview en hij bevestigde ze vandaag tijdens een persconferentie. Vanaf midden januari zal je vanuit Wenen of Innsbrück op zondag en woensdag kunnen vertrekken, om via Duitsland daags nadien in Brussel aan te komen, aldus Matthä. De ‘Nightjet’-treinen keren op maandag en donderdag terug richting Oostenrijk en komen er een dag later aan. Over tarieven werd niet meteen gesproken.

Eerder was al gebleken dat de Oostenrijkse maatschappij gesprekken voert over een samenwerking met de Belgische NMBS op de route. Spoornetbeheerder Infrabel liet weten dat de rijpaden aangevraagd zijn en dat die aanvraag wordt bestudeerd. In december 2020 zou er ook een nachttrein worden ingelegd vanuit Oostenrijk naar Amsterdam.