Nachtje slapen in een uitvergrote anus? Ook reisgids van CNN is fan

22 januari 2019

17u25

Bron: CNN, Eigen info 1 Reizen Op het museumdomein van de Verbeke Foundation in het Oost-Vlaamse Kemzeke staat een wel zeer bijzonder hotel: de CasAnus. Je slaapt er namelijk in een gigantische darm en anus. Nadat Franse, Britse en zelfs Russische media artikels gewijd hebben aan een van de meest originele hotelkamers van het land, heeft nu ook CNN Travel, de reisgids van de bekende Amerikaanse nieuwszender, het hotel ontdekt. De CasAnus staat in de ranglijst van ‘s werelds meest eigenzinnige hotelkamers.

“Als het gaat om de buitenkant van het hotel, wordt het niet naargeestiger dan dit”, aldus CNN Travel over het uitzicht van het ‘darmhotel’. Deze wel heel opvallende hotelkamer krijgt in het lijstje het gezelschap van een kamer in een kraan in de haven van het Friese Harlingen, een schoenmakersatelier in Kopenhagen, een minihotel in het Duitse Beieren en een vijfsterrenkamer in een gigantische toren in Praag.

Al jaren hit in buitenland

De CasAnus ligt middenin het domein van Verbeke Foundation, een private kunstruimte met een indrukwekkende verzameling moderne en hedendaagse kunstwerken. Het museum dat 12 hectaren groot is, krijgt elk jaar 30 tot 35.000 bezoekers over de vloer. Ook de CasAnus is jaren een hit in het buitenland. Het is een kunstwerk uit polyester van Joep Van Lieshout en stelt een uitvergrote dikke darm met anus voor.

Zowel de Amerikaanse nieuwssite Huffington Post als de Britse kranten The Telegraph en The Daily Mail hebben artikels gewijd aan het originele hotel/kunstwerk. Ook de bekende reisgids Lonely Planet heeft het hotel al een vermelding gegeven.

Weekends steeds vol

“We kunnen rekenen op 160 à 200 verblijven per jaar”, legt oprichter Geert Verbeke uit. “Vorige week hadden we nog Franse gasten. De weekenden zitten altijd vol. Vooral Fransen, Nederlanders die stoppen op weg naar Frankrijk, Engelsen en uiteraard ook Belgen willen een nachtje doorbrengen in de darm”, aldus Verbeke. “In veel musea moet je overal afblijven, bij ons kan je overnachten en ben je zelfs vanaf 18 uur helemaal alleen. Mensen appreciëren dat, alsook de mooie ligging van de CasAnus bij de vijver.”

De CasAnus biedt alle comfort met een aparte slaapkamer, zitkamer en uiteraard ook een toilet . Een nachtje in het ‘darmhotel’ kost 120 euro, inclusief ontbijt en museumbezoek. In het ‘darmhotel’ verbleven zelfs al hele families. “Onlangs verbleef hier een echtpaar met drie kinderen nadat een van de dochters met haar academie een rondleiding had gekregen in het museum. Ze had hen speciaal gevraagd om hier voor haar verjaardag te overnachten.”