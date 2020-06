Naar waar kunnen Belgen reizen binnen Europa? Buitenlandse Zaken komt met vereenvoudigde reisadviezen ADN

15 juni 2020

08u53 1 Reizen Vanaf vandaag openen enkele landen in Europa opnieuw de grenzen. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, komt het Ministerie van Buitenlandse Zaken met Vanaf vandaag openen enkele landen in Europa opnieuw de grenzen. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, komt het Ministerie van Buitenlandse Zaken met vereenvoudigde reisadviezen , zodat de Belgen makkelijk kunnen zien naar welke Europees land ze mogen reizen en welke voorwaarden daar gelden.

Er wordt bij de reisadviezen concreet gewerkt met een kleurcode van groene, oranje en rode lichten, die telkens aangepast zullen worden aan de nieuwe situaties. Groen licht betekent dat reizen mogelijk is, zonder meer. Bij oranje is reizen mogelijk, maar is er nog een quarantaineperiode van kracht of gelden andere voorwaarden. Rood licht betekent dat reizen nog niet mogelijk is.

De situatie voor maandag 15 juni ziet er als volgt uit: het licht kleurt op dit moment groen voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Zweden, Liechtenstein en Zwitserland. Voor Oostenrijk, Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Portugal, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië en IJsland is code oranje van kracht. Naar Bulgarije, Cyprus, Spanje, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Malta, Roemenië, Slovakije, Noorwegen en Ierland kunnen we nog niet reizen (code rood).

“Raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van jouw bestemming te kennen”, stelt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) op Twitter. Hij voegt ook toe om jouw reis telkens te registreren op Travellers Online.

