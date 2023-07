“Naar Spanje gaan en daar bij 40°C een plekje in de schaduw zoeken, we gaan toch niet zo gek blijven?”: zo zullen we reizen wanneer het klimaat opwarmt

"Elke afleiding achter het stuur is strafbaar en kan tot 200 euro boete opleveren": deze Spaanse verkeersre­gels moet je kennen als je er op vakantie gaat

Snel betalen na een verkeersovertreding loont in vakantieland Spanje. Wanneer je de boete binnen de twintig dagen betaalt, hoef je maar de helft van het bedrag op te hoesten. Een overtreding begaan is niet ondenkbaar, want Spanje houdt er een aantal bijzondere verkeersregels op na. Wat moet je zeker weten als je je deze zomer op de Spaanse wegen begeeft? En hoeveel kan een verkeersinbreuk je kosten?