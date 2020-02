Naar New York voor 211 euro: deze drie vliegbestemmingen zijn nu spotgoedkoop (ook tijdens schoolvakanties) KVDS

05 februari 2020

Op zoek naar een goedkope vliegreis voor de paas- of de zomervakantie? Dan is New York op dit moment een uitstekende keuze, volgens reisexpert Christoph Godin. De man achter de website TravelUnlimited reist zelf de wereld rond voor een appel en een ei en zal voortaan elke maand - speciaal voor HLN - de drie beste vliegtuigdeals van het moment voorstellen.

Eind vorig jaar presenteerde Godin nog de 10 goedkoopste vliegbestemmingen voor 2020 op deze site. Met een eigen computerprogramma scant hij constant naar de beste koopjes op het internet en die deelt hij vervolgens op zijn website. Wie op dit moment een voordelige vakantie wil boeken, kan hij drie bestemmingen aanbevelen. En ze blijken ook interessant in de schoolvakanties.

Trendy Berlijn vanaf 20 euro

Wie graag in Europa blijft, kan nu voor een prikje naar Berlijn vliegen. Voor amper 20 euro kan je al heen en terug vanuit Brussel met Ryanair. De tickets maken deel uit van een grotere promotie van de vliegmaatschappij en zijn zoals gezegd ook interessant als je er tijdens de schoolvakantie op uit wil. Zo vlieg je in de krokusvakantie al voor 36 euro heen en terug, in de paasvakantie voor 30 euro en in de zomervakantie voor 52 euro.





“Berlijn is de ideale bestemming voor een goedkope citytrip”, aldus Godin. “Een hotelovernachting kost er ook relatief weinig. Dat zeg ik uit ervaring, want ik reisde er al acht keer heen.” (lees hieronder verder)

Zonnig Kaapverdië vanaf 228 euro

Wie houdt van zon, zee en parelwitte stranden, maar niet naar het ander eind van de wereld wil vliegen, is volgens Godin goed af op Kaapverdië, ten westen van Afrika. Momenteel biedt TAP Air Portugal vliegtickets aan vanaf 228 euro heen en terug naar de eilanden Boa Vista, Sal en Santiago.

“Vanuit Brussel zijn vooral de vluchten naar Boa Vista en hoofdstad Praia op Santiago goedkoop”, aldus Godin. “Boa Vista in september en in de kerstvakantie, Praia in de paas- en de zomervakantie. Vanuit Amsterdam kan je dan weer goedkoop naar Sal in de herfst- en de kerstvakantie. Zeker voor de herfst- en de kerstvakantie gaat het om een koopje, want dan kunnen de ‘normale’ prijzen makkelijk oplopen tot 800 euro.”

Je kan je reis naar Kaapverdië ook verlengen met een voordelige citytrip naar Lissabon en dat dankzij een speciaal ‘stopover’-programma van TAP Air Portugal. Dat houdt in dat je een stop van maximaal vijf dagen kan maken in Lissabon zonder extra te moeten betalen (luchthaventaks niet meegerekend). (lees hieronder verder)

New York vanaf 211 euro

De stad die je in 2020 zeker moet bezoeken volgens Godin, is New York. “De afgelopen periode waren de prijzen al enkele keren extreem laag en dat is nu opnieuw het geval”, zegt hij. “Dat is ongezien. Je kan momenteel al voor 211 euro vanuit Brussel naar de Big Apple en terug vliegen. Dat is ongeveer de helft van wat je de afgelopen jaren tijdens de goedkoopste maanden betaald zou hebben.”

Ook hier zijn er goedkope tickets voor de schoolvakanties. In de paasvakantie, de herfstvakantie en op het einde van de zomervakantie vlieg je al voor 236 euro heen en terug. Verscheidene luchtvaartmaatschappijen bieden de goedkope tickets aan, maar met Brussels Airlines en partner United kan je ook rechtstreeks vliegen voor een prikje. In de maand september is dat al voor 237 euro, heen en terug. (lees hieronder verder)

Praktisch

De goedkope tickets kan je boeken op de websites van de genoemde luchtvaartmaatschappijen of via de prijsvergelijkingssite Skyscanner. “Ik raad altijd aan om vóór je vliegtickets boekt, een kijkje te nemen op Skyscanner. Zeker voor verre bestemmingen kan je zo vaak nog 20 tot 30 euro extra besparen op je vliegreis”, aldus Godin.

Er zijn ook voorbeeldjes beschikbaar op de website van TravelUnlimited. Je vindt ze via de volgende links: voor Berlijn, Kaapverdië en New York.